Sono 28.433 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 31.703. Le vittime sono 130, in calo rispetto alle 145 di ieri. Il tasso è al 15% in lieve calo rispetto a ieri. Sono invece 321 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 28, invariati rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.358, in lieve calo nelle ultimo 24 ore. Continuano a calare gli attuali positivi che sono oggi 940.212 (-29.618 rispetto a ieri). I guariti/dimessi dagli ospedali nelle ultime 24 ore sono 57.911. Il numero totale dei morti da inizio pandemia raggiunge quota 173.701 vittime.

La società Moderna – che ha sviluppato un vaccino a Rna messaggero -ha avviato uno studio clinico sul suo vaccino sperimentale anti-Covid aggiornato alle sottovarianti Omicron 4 e 5. L’azienda americana annuncia via Twitter che “il primo partecipante al trial, di fase 2/3, ha ricevuto mRna-1273.222, un candidato vaccino booster bivalente mirato al ceppo originale di Sars-CoV-2 e a Omicron BA.4/5”.