“Hanno detto che io e Bonelli avevamo trattato per seggi sicuri, per noi. Oggi vi vogliamo dire per chi abbiamo trattato questi seggi sicuri, chi vogliamo portare dentro questo Parlamento. Sono due figure che contribuiscono a raccontare l’Italia migliore”. Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, annunciando insieme ad Angelo Bonelli dei Verdi, la candidatura di Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi nella lista Verdi-SI. A margine dell’appuntamento con la stampa, a chi gli ha chiesto se lui si candiderà risponde: “Certamente nel proporzionale, poi si valuteranno altre ipotesi. Ma i seggi sicuri sono quelli”.