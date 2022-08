“Abbiamo delle regole molto precise, chi prende più voti avrà onere e onore di indicare insieme al centrodestra il nome del futuro Presidente del Consiglio al Capo dello Stato. Sarà poi lui ad affidare l’incarico, noi lo proporremo. Non c’è preclusione nei confronti di alcun leader del centrodestra”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani rispondendo alle domande sul possibile futuro premier durante la presentazione del simbolo che si è svolta nella sede di via in Lucina a Roma. “Abbiamo l’obiettivo del 20% e contiamo sull’azione di Silvio Berlusconi ed il riferimento ai moderati. Vogliamo occupare lo spazio politico per incarnare i valori che i centristi in Italia hanno”, ha aggiunto.

Il simbolo, ha spiegato, “porta i colori di FI, il nome del nostro leader ma abbiamo aggiunto il Ppe perché, in accordo con la famiglia popolare, abbiamo deciso di ribadire che a questa campagna elettorale c’è una presenza forte di una anima cristiana, democratica, liberale, riformista, garantista che fa esplicito riferimento si valori del Partito popolare europeo”.