“Accordo con Renzi? Ne è appena saltato uno non parlo più di accordi finché non sono fatti”, così il leader di Azione, Carlo Calenda, entrando nella sede del suo movimento dopo l’intervista rilasciata a La Stampa. Poi ha glissato tutte le altre domande rispondendo: “Non parlo più di accordi fino a quando non sono fatti, siglati con il sangue“.