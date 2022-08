“Con la rottura tra Calenda e Letta per noi del M5s non cambia assolutamente niente. A me piacerebbe una campagna elettorale in cui ciascuna forza politica o coalizione propone, disegna un Paese e lo offre ai cittadini che andranno al voto. Vorrei occuparmi di ciò che ho fatto e di ciò che vogliamo fare e perdere un po’ meno tempo con queste scene che non sono edificanti per la politica italiana”. Sono le parole del ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, ospite della trasmissione “L’aria che tira”, su La7.

Il parlamentare del M5s respinge l’ipotesi di ricucitura col Pd: “Il Pd di Enrico Letta ha fatto una determinata scelta, ha inteso interrompere quello che era un rapporto costruito con fatica dai tempi del Conte Due. E l’ha voluto interrompere con una motivazione che non sta in piedi, dato che oggi l’unica alleanza che Letta ha messo in campo è quella con transfughi del M5s – prosegue – e con una parte di quelle forze politiche che non hanno mai votato la fiducia al governo Draghi. In più, il progetto politico di Letta non è un’alleanza di governo, come lui stesso ha detto nella conferenza stampa con Sinistra Italiana e Verdi. Quindi, evidentemente l’agenda del Pd di Letta è diversa da quella che vogliamo mettere in campo noi, per cui è normale che non stiamo assieme”.

Patuanelli, infine, commenta le parole di Pier Luigi Bersani sui 5 Stelle e sulla caduta de governo Draghi (“Una volta che hai seminato un albero, non tagliarlo quando dà i frutti”): “La mia stima per Pier Luigi cresce anche quando lo sento fare questo tipo di analisi. Certamente bisognava far maturare quei frutti, ma non posso dare una responsabilità al M5s per quello che è successo – conclude – Il secondo dopo che Draghi ha deciso di dimettersi, avendo preso tra l’altro un’ampia maggioranza sia alla Camera, sia al Senato, il Pd ha detto che questa era una responsabilità del M5s e che non voleva avere più niente a che fare con noi. Questa è stata la scelta di Enrico Letta e del Pd. Ora, dire che siamo noi ad aver tagliato l’albero lo trovo piuttosto surreale”.

