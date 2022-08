“Sono incredula, qui si parla sempre di serietà. Ma non è serio cambiare idea ogni tre giorni. E non è serio farlo se ci si candida a governare il Paese. Tanto più che la bozza dell’intesa col Pd l’ha scritta proprio Calenda“. A dirlo è stata Emma Bonino, ospite a In Onda, su La7, parlando della rottura decisa dal leader di Azione con il Partito democratico. L’ex ministra degli Esteri, evidentemente adirata, ha raccontato il retroscena, dalla parte di +Europa, che ha avuto come epilogo l’uscita di Carlo Calenda dalla federazione col centrosinistra. “Quattro giorni fa erano tutti d’accordo, bene, bravi, applausi. Dal giorno dopo hanno iniziato a circolare le voci sulla delusione delle persone vicine a Calenda. Il mio segretario, Benedetto Della Vedova, ha provato a convincerlo. Finché non gli ha detto che sarebbe stato inutile vedersi, e che tutto era già deciso”.

Video La7