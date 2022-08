Hamas non ha sinora partecipato attivamente ai combattimenti nella Striscia di Gaza. Certo il leader di Hamas – Ismail Haniyeh – ha incolpato Israele per l’escalation iniziata venerdì e ha minacciato che “tutte le opzioni sono aperte”. Ma i suoi comandanti militari sono rimasti nei tunnel sotto la città di Gaza, mentre i suoi “lanciatori” hanno atteso ordini che non sono mai arrivati. Hamas non è sembrato ansioso di farsi trascinare in uno scontro prolungato con Israele. La discesa in campo avrebbe potuto trasformare la battaglia in una guerra totale. La scommessa israeliana di dividere il fronte islamista di Gaza è apparsa sin qui vincente.

La Jihad islamica, attiva nel lancio dei razzi di queste ore, è il più piccolo dei due principali gruppi militanti palestinesi nella Striscia di Gaza, ampiamente superato per mezzi e uomini da Hamas. Ma gode del sostegno finanziario e militare diretto dell’Iran ed è diventata la forza trainante negli attacchi missilistici e altri scontri con Israele. Hamas, che ha preso il controllo di Gaza nel 2007 strappandolo militarmente all’Autorità Nazionale Palestinese di Abu Mazen, è spesso limitata nella sua capacità di agire perché ha la responsabilità di gestire gli affari quotidiani di un territorio impoverito e sempre sull’orlo di una catastrofe umanitaria. La Jihad islamica non ha tali doveri ed è emersa quindi come la fazione più militante, che ha sfidato più volte anche l’autorità di Hamas.

Hamas e la Jihad islamica mantengono un quartier generale operativo congiunto in cui le decisioni militari e politiche devono essere concordate. A prima vista, le due organizzazioni hanno un obiettivo comune: portare alla fine dell’occupazione e spazzare via Israele. Tuttavia, le divisioni ideologiche impediscono loro di unirsi. Hamas, in quanto ramo della Fratellanza islamica, si è costruito come movimento sociale populista basato su cuori e menti vincenti che porterà alla creazione di uno stato governato dalla legge religiosa islamica. L’ideologia della Jihad islamica è continuare a combattere e rimuovere regimi indegni, e solo allora stabilire uno stato di diritto islamico.

Mentre Hamas vede la ricostruzione di Gaza, il miglioramento economico dei suoi cittadini e la creazione di un ampio sostegno pubblico come tappe essenziali sulla strada per il raggiungimento del suo obiettivo ideologico, la Jihad non ha alcun interesse a ricostruire la Striscia, creare istituzioni pubbliche e welfare o condurre attività politiche all’estero al di là di quanto

strettamente necessario per ottenere denaro e armi. In questo contesto, nel corso degli anni sono emerse profonde differenze tra le due organizzazioni, anche se sono state costrette a collaborare. Mentre Hamas ha un grande vantaggio militare ed economico, la Jihad islamica ha la capacità di colpire il monopolio di Hamas e minarne il controllo sfruttando le reazioni istintive dell’ esercito israeliano.

Questa rivalità lega anche Israele e lo porta a intraprendere azioni contraddittorie che vengono interpretate come una politica confusa. Da un lato, Israele vede Hamas come l’entità suprema responsabile di tutto ciò che accade a Gaza, e quindi suppone che Hamas debba pagare il prezzo di qualsiasi azione militare ostile, anche quando proviene da altri gruppi. Allo stesso tempo, affinché Hamas possa esercitare il suo controllo – ed essere l’unico a cui Israele rivolge tutte le sue richieste, soprattutto quando si tratta di mantenere il silenzio – deve essere dotato degli strumenti necessari per gestire gli affari civili . Ciò include il trasferimento di denaro per pagare gli stipendi (che arrivano dal Qatar in accordo con Israele) e la ricostruzione nella Striscia, e quindi rafforzare il sostegno pubblico ad Hamas.

Le radici di questa contraddizione stanno nella decisione di Israele di sfruttare la forte rivalità tra Fatah e Hamas, e tra l’Autorità Palestinese e la leadership dei gruppi della Striscia di Gaza, per vanificare ogni possibilità di negoziati diplomatici. Secondo Israele, poiché l’Anp non può controllare Hamas o impedirne il terrore, non rappresenta comunque l’intero popolo

palestinese, quindi non può essere un partner negoziale. Questa politica ha finora raggiunto i suoi obiettivi, ma allo stesso tempo non solo rafforza la posizione di Hamas nella Striscia di Gaza, ma gli conferisce anche potere di veto su qualsiasi mossa diplomatica. La necessità di manovrare tra queste considerazioni contraddittorie pone a Israele e Hamas un serio dilemma, il cui cuore è come rispondere in un modo che non costringa Hamas a collaborare con la Jihad islamica.

In questi tre giorni di combattimenti Israele non ha danneggiato le infrastrutture civili, le basi di Hamas e gli impianti di produzione di armi. Non ha minacciato di uccidere i suoi leader e continua a trasmettere messaggi attraverso l’Egitto che il gruppo non è nella sua lista di obiettivi. Ironia della sorte, questa posizione impone a Israele la necessità di differenziare tra le organizzazioni e di concentrare le sue capacità militari solo contro un’ organizzazione secondaria, in contrasto con la sua dichiarazione secondo cui Hamas è l’unico responsabile, perché Israele ora ha davvero bisogno di Hamas per limitare la portata del battaglia e non farla diventare un’altra guerra.