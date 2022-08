Scontro concitato nella trasmissione “La corsa al voto” (La7) tra il suo conduttore, Paolo Celata, e il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto. Il nodo focale del dibattito è la figura di Giorgia Meloni, sulla quale il giornalista ricorda il discusso comizio in Spagna a sostegno del partito di estrema destra Vox.

Crosetto si indispone e chiede a Celata: “Se lei ha ascoltato il discorso che ha fatto Giorgia Meloni in mezz’ora, tiri fuori le cose che ha detto”.

“Beh, Dio, patria e famiglia – risponde il giornalista – Sui diritti civili è stata chiara”.

“Se lei riguarda quei temi – continua il politico – lei vedrà in Giorgia Meloni la linea di valori che esprime quotidianamente il Santo Padre”.

“Ma ‘no ai burocrati dell’Europa’ che significa, scusi? – chiede Celata – Questo ha detto”.

Crosetto si spazientisce: “Guardi che lei non parla con un cretino”.

“Veramente è lei che mi sta facendo l’esame”, ribatte Celata.

Crosetto spiega che ‘no ai burocrati dell’Europa’ significa auspicare una Ue governata dalla politica e aggiunge: “Non mi sfidi su questi temi”.

“Io non sfido nessuno – precisa il conduttore – Io faccio le domande”.

La polemica deflagra nuovamente quando vengono rievocate le altre “crociate” espresse da Meloni nel suo discorso a Marbella: contrarietà alla lobby Lgbt, all’immigrazione incontrollata, alle ideologie del ‘fine vita’ (aborto ed eutanasia), inneggiamento alla famiglia tradizionale.

Crosetto difende la leader del suo partito: “Se lei chiede alla persona Giorgia Meloni cosa pensa dell’aborto, lei, essendo cattolica, ha il diritto e il dovere di dire quello che pensa, perché tutti dobbiamo saperlo”.

Insorge Celata: “Ma come, Crosetto? Meloni stava facendo un comizio pubblico, che significa “se lei chiede alla persona Giorgia Meloni cosa pensa”?”.

“Lei parlava dei suoi valori”, ribatte Crosetto.

“Ma veramente la mettiamo sui valori? – incalza il giornalista – Meloni parla della famiglia tradizionale e non è neanche sposata“.

“Ma guardi che difendere la famiglia non significa essere sposati o meno“, controbatte il politico.

“Ah – commenta Celata – Non significa essere cattolici?”.

Crosetto sbotta: “Se poi lei ce l’ha con la Meloni, è un altro discorso. Io capisco che è la linea di questa rete, si è capito dal primo giorno. E lo dimostrate anche oggi, tanto è chiara a tutti la linea di questa rete, del suo direttore e probabilmente del suo editore. È chiarissima la vostra posizione sulla Meloni. Lo sappiamo tutti e lo vedo quando vengo, per esempio a Piazzapulita“.

Celata non ci sta, ma Crosetto ribadisce: “È evidente, dai. È il motivo per cui avete un pubblico di un certo tipo”.