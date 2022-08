Alex Zanardi è stato trasferito in via precauzionale in un centro medico di Vicenza, dopo che è scoppiato un incendio nella sua villa a Noventa Padovana. La decisione, spiega l’Ansa, è stata presa dai suoi familiari. Al momento, infatti, si stanno valutando gli eventuali danni ai macchinari che assistono il campione, che a giugno 2020 è rimasto coinvolto in un’incidente nel senese mentre partecipava ad una gara di handbike. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, a prendere fuoco è stato l’impianto fotovoltaico e le fiamme sarebbero già state spente. Sul posto anche anche i carabinieri.

Zanardi, pilota automobilistico e poi campione paralimpico in grado di conquistare 4 medaglie d’oro e due d’argento in due edizioni dei Giochi, era rimasto ferito nello scontro con un camion durante una staffetta in handbike a Pienza, in provincia di Siena, il 19 giugno 2020. Aveva subito un forte trauma cranico che l’aveva successivamente obbligato a sottoporsi a un delicato intervento neurochirurgico. Dall’ospedale di Siena era stato poi trasportato al San Raffaele di Milano e quindi, dal 21 novembre 2020, a quello di Padova. Il 14 gennaio 2021 Zanardi aveva ricominciato a comunicare. Poi, pochi giorni prima dello scorso Natale, dopo oltre un anno e mezzo era potuto tornare a casa, seppure continuando le cure.