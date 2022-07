Il Reading Fc, club inglese che milita in Championship, per le nuove maglie della stagione 2022/2023 ha dato vita a una bella iniziativa. La formazione con sede a ovest di Londra sulle maniche delle nuove divise ha inserito un motivo arcobaleno. Le strisce in questione vanno dal blu, al bianco fino al rosso. Questi colori non sono casuali, ma hanno un obiettivo specifico: sensibilizzare la lotta al riscaldamento globale. Le righe, infatti, indicano l’aumento medio annuale di temperatura registrato nella contea del Berkshire, territorio a cui appartiene la città della squadra.

Nello specifico, il grafico mostra l’innalzamento delle temperature dal 1871 a oggi. Il diagramma è stato prodotto dal professor Ed Hawkins dell’università locale. L’istituzione scolastica ha aperto una collaborazione con il Reading nell’intento di divulgare i rischi del nostro mondo sensibilizzando le persone. Il messaggio dei britannici mira anche a coinvolgere altre società calcistiche e più in generale sportive a impegnarsi contro il riscaldamento globale.