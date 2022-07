“Quando mi ritiro? Mai. Se mi ritiro, il calcio muore“: con queste parole Zlatan Ibrahimovic ha risposto a un tifoso durante una diretta Instagram. La sua voglia di proseguire la carriera ancora per qualche anno è più viva che mai anche ora che è alle prese con la riabilitazione dopo l’operazione. Lo svedese attualmente si trova in vacanza in Sardegna e dal video si notava chiaramente lo strumento sanitario applicato sul ginocchio sinistro. Nonostante questo, Ibra non ha perso la voglia di fare lo spaccone e scherzare con i suoi fan, che lui chiama “believers”.

L’attaccante ha accettato l’invito a partecipare alla diretta di Gianluigi Donnarumma, in partenza dal Giappone dopo la tournée estiva con il Paris-Saint-Germain. Dopo alcune battute e molti sorrisi i due si sono salutati dandosi appuntamento per il futuro, magari da avversari nella prossima Champions League.