“Due cuori nella pallavolo” cantava qualche anno fa Cristina D’Avena. Questa volta i protagonisti non sono Mila e Shiro, ma Paola Egonu e Michal Filip. I due, stando ai post comparsi sui rispettivi profili Instagram, sono la nuova coppia dell’estate. Pallavolista da record lei (la sua schiacciata alla Nations League contro il Brasile ha toccato i 112,7 km/h), ma pallavolista anche lui, opposto polacco allo Yeni Kiziltepe, in Turchia.

A rendere nota ai follower la loro relazione è stato Filip, pubblicando una serie di scatti che lo vedono in vacanza in Sardegna proprio con la Egonu. Difficile pensare che tra di loro ci sia solo un’amicizia: tutte le foto li ritraggono abbracciati o con le mani intrecciate. In una, poi, compongono un cuore con le dita. Le foto sono state prontamente condivise anche dalla azzurra, che a breve dovrà lasciare Michal Filip per trasferirsi a Cavalese. Il motivo è il ritiro con la Nazionale di Mazzanti con cui a settembre volerà in Olanda per la prima fase del Mondiale.

Sempre molto riservata sulla propria vita privata, lo scorso anno Paola Egonu aveva dichiarato: “Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ‘Ecco, la Egonu è lesbica’. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna”. Detto fatto.