È stata travolta da un’auto mentre correva. È morta così Sara Bartoli, l’atleta toscana di Ocr (Obstacle course race), originaria di Mercatale In Val di Pesa (Firenze). Aveva solo 30 anni, ma era molto conosciuta, soprattutto grazie ai successi nella sua disciplina, che prevede gare su tracciati ad ostacoli. Le corse possono prevedere ostacoli ravvicinati, ma anche percorsi di diversi chilometri su sterrato, strada e fango.

L’incidente è avvenuto ieri, 27 luglio, intorno alle ore 19.30: l’atleta stava facendo jogging sulla via Grevigiana sp 92, nel tratto che va da San Casciano verso Mercatale, quando è stata investita all’altezza del Tondo alle Corti. Il conducente dell’auto è un 38enne originario della zona. Sul posto è intervenuto il personale del 118 insieme ai carabinieri: i tentativi di rianimazione sono stati vani e la giovane è deceduta per le lesioni subite.

Bartoli ha sempre portato in alto il nome dell’Ocr, per cui aveva anche vestito la maglia azzurra. Grazie a questo sport nel 2019 era apparsa sulla Rai, al quiz “I soliti ignoti“, dove il suo personaggio era abbinato alla descrizione “corre nel fango”. Il sindaco di San Casciano, Roberto Ciappi, in segno di rispetto per il dolore della famiglia, ha annullato l’evento per l’anniversario della Liberazione del paese originariamente previsto nella serata di mercoledì. Sono tanti anche i messaggi di cordoglio lasciati sui social: “Ciao Sara, ora potrai correre veloce lassù tra nuvole e sogni”, si legge su Facebook.