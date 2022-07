Dopo dieci giorni, l’emergenza degli incendi sul Carso è tornata ai massimi livelli. Proprio quando si stava per decretare la fine della mobilitazione generale – dai sorvoli aerei di ieri non erano state ravvisate particolari criticità – la mano anonima di un piromane ha rigettato nel panico e nella disperazione centinaia di persone, che hanno dovuto abbandonare nuovamente le loro case. Le condizioni del rogo sul Brestovec sono in peggioramento: lo ha reso noto la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. “L’avanzare dell’incendio sta raggiungendo nuovamente zone abitate – ha specificato la struttura regionale – pertanto si sta facendo evacuare, oltre all’abitato di San Michele del Carso, anche Devetachi e Marcottini”. I mezzi aerei presenti nell’attività di spegnimento sono un Canadair e 3 elicotteri regionali di Protezione Civile della Regione Autonoma Fvg. In totale, sono 1️50 i volontari operanti oggi sugli incendi, nel territorio di tutta la regione a supporto dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale regionale.