Il West Ham ha ufficializzato l’acquisto di Gianluca Scamacca. Gli inglesi, però, si sono resi protagonista di una clamorosa gaffe: nel video di presentazione hanno sbagliato il cognome dell’azzurro, scrivendo “Scammaca”. Un errore a cui hanno subito posto rimedio anche se ormai la frittata era stata fatta. Il contenuto multimediale, infatti, è diventato virale sui social dove gli utenti sono impazzati dalle risate nel vederlo.

Nonostante l’inconveniente l’azzurro ha dichiarato: “Sono davvero felice. La Premier League è sempre stata il mio sogno e adesso è realtà. L’ho aspettata a lungo”. Il romano si aggiunge ad altri quattro italiani che già militano nel campionato inglese. L’ex sassuolo ha scelto la maglia numero 7 e vede nel club londinese l’organico ideale. “Penso che il West Ham sia la squadra perfetta per me. Hanno dimostrato di volermi davvero e quando ho parlato con l’allenatore c’è stata una comprensione immediata”. Intesa che traspare anche dalle dichiarazioni di David Moyes, l’allenatore già immagina Scamacca al centro del suo attacco: “Abbiamo cercato a lungo di aggiungere più forza al nostro reparto offensivo e siamo contenti di aver trovato Gianluca. È un giovane con un brillante futuro davanti e arriva con ottime referenze”.

Scamacca ha firmato un contratto fino al 2027 da 2,5 milioni di euro a stagione con opzione per un sesto anno. Per averlo il West Ham ha sborsato nelle casse del Sassuolo 36 milioni più 6 di bonus. L’attaccante è stato presentato martedì 26 luglio al centro sportivo del club alle 7 del mattino per poi poter effettuare le visite mediche. Il suo esordio è fissato per domenica 7 agosto quando si troverà di fronte i campioni in carica del Manchester City.