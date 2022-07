“Il governo non ha parlato del taglio dell’Iva, noi non pensiamo sia uno strumento prioritario perché se tagli l’Iva il taglio vale per tutti a prescindere dal reddito. Bisognerebbe lavorare al controllo dei prezzi contro la speculazione. Abbiamo posto il problema della tassazione degli extra profitti ma non abbiamo ancora avuto risposte dal governo”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini al termine di un incontro tra sindacati e governo. “Quello di oggi è stato incontro che ha prodotto delle prime risposte che vanno nella direzione delle nostre richieste, ora dovremmo vedere i contenuti del decreto che il governo ha detto che sarà pronto entro la prossima settimana. Importante che i 200 euro di luglio arrivino anche a lavoratori stagionali che erano stati esclusi. Il governo sta lavorando a un provvedimento strutturale, da luglio a dicembre, per far pagare meno contributi ai lavoratori. Per i pensionati hanno indicato come strumento quello di anticipare la rivalutazione prevista dal 1 gennaio 2023 per aumentare il netto”