“Letta dice che il giudizio degli elettori del Pd sul M5s è lapidario? ? Io consiglierei di preoccuparci del giudizio dei nostri elettorati il giorno dopo le elezioni. Non aver fatto nemmeno un tentativo potrà essere rimproverato. E non solo al Pd ma anche ai 5 Stelle”. Così, nella trasmissione “L’aria che tira”, su La7, il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta il niet del segretario del Pd Enrico Letta a una ricucitura coi 5 Stelle.

Bersani osserva: “Noi e i 5 Stelle abbiamo distinzioni programmatiche evidenti, come sul tema fiscale, ma anche delle sovrapposizioni di proposte. Sono gli altri che non vogliono il salario minimo, sono gli altri che vogliono fare un referendum contro il reddito di cittadinanza, sono gli altri che si oppongono a qualsiasi avanzamento sui diritti civili. Quindi, siccome c’è anche il giorno dopo, cerchiamo almeno di non fare delle fatwe”.

Il parlamentare, infine, commenta l’altro no ai 5 Stelle, quello del sindaco di Milano Beppe Sala: “Per l’amor di Dio, faccia come crede. Noi, però, stiamo governando assieme a Napoli e a Bologna. Nella stessa Lombardia da alcuni mesi ci sono tavoli di lavoro dove ci sono LeU, Pd e M5s, creati per vedere se si può avere un’alternativa alla destra. Ricordo però che, se facciamo come avevo pensato io (campo largo esteso al M5s, ndr), c’è una speranza di andare a recuperare un po’ di popolo che si astiene“.