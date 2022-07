Attimi di paura negli studi del canale televisivo TalkTV di proprietà del magnate delle telecomunicazioni Rupert Murdoch. La conduttrice, Kate McCann, è svenuta in diretta mentre ospitava il secondo dibattito sulla leadership dei Tory in Gran Bretagna fra la ministra degli Esteri Liz Truss e l’ex cancelliere allo Scacchiere Rishi Sunak. La trasmissione è stata annullata e non riprenderà, su consiglio dei medici, anche se la conduttrice si è ripresa e si sente meglio. Un dibattito sfortunato. A condurre insieme a lei lo scontro fra i due candidati, infatti, ci sarebbe dovuto essere anche il collega della rivista “The Sun”, Harry Cole, che però ha dovuto rinunciare stamattina perchè risultato positivo al covid.

Che inizialmente dovevano essere due: oltre a McCann, infatti, era previsto anche il capo del politico del Sun, Harry Cole, che però ha dato forfait stamattina perché risultato positivo al Covid

Nel momento in cui la McCann è svenuta, la Truss stava rispondendo a una domanda: i video riportano un forte rumore nello studio e la ministra guardare sorpresa davanti a sé e dirigersi verso la conduttrice priva di sensi.