Josè Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, è risultato positivo a un controllo antidoping a sorpresa disposto da Nado Italia e per questo è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping, su istanza proposta dalla procura, in via cautelare. Secondo quanto apprende l’Ansa, il calciatore argentino, 32 anni, ha fallito un test svolto durante il ritiro della squadra orobica e la sostanza alla quale è risultato positivo è il nandrolone.

Palomino è a Bergamo dalla stagione 2017/18 dopo essere stato acquistato dal Ludogorets e in nerazzurro ha collezionato 155 presenze in Serie A, segnando 6 gol, oltre a 23 apparizioni e una rete in Champions League, 13 in Europa League e 14 in Coppa Italia. Cresciuto nel San Lorenzo, ha iniziato la sua carriera nel calcio europeo nel luglio 2014 venendo acquistato dal Metz.