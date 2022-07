Bruce Willis torna a farsi vedere in uno dei rari video dopo la diagnosi di afasia. L’occasione è un divertente balletto in cui l’attore si cimenta nel twerking con la figlia Mabel di 10 anni. La scena è stata immortalata in un fine settimana di luglio dalla moglie Emma Hemming che ha ripreso Bruce Willis e la figlia mentre ballavano e ha caricato il video su Instagram con la didascalia: “Alla grande verso il fine settimana”.

Soltanto pochi mesi fa i fan di tutto il mondo erano rimasti sconvolti dall’annuncio fatto dalla famiglia della star di Hollywood. All’attore infatti era stata diagnosticata l’afasia, a causa della quale si era allontanato dalle scene: “Con gli straordinari fan di Bruce volevamo condividere, come famiglia, il fatto che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e che gli è stata diagnosticata l’afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questa situazione con forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi”. Con queste parole Rumer, 33 anni, figlia di Willis, aveva dato la notizia della malattia.