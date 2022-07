“Se potete non uscite di casa”. È l’appello che Anna Maria Cisint, sindaca di Monfalcone, in provincia di Gorizia, ha rivolto questa mattina alla cittadinanza a causa della densità di fumo nell’aria, tale da renderla insalubre. L’appello è stato diffuso stamani attraverso i social alle 7:30 come un “aggiornamento” della situazione. A Monfalcone, dove oggi sarà inattivo lo stabilimento della Fincantieri, non si terrà il mercato e non verrà svolta alcuna attività all’aperto per i centri estivi.