L’ondata di caldo sull’Italia – che sta provocando incendi e roghi in diverse regioni – raggiunge il picco tra oggi e domani, con 14 città da bollino rosso. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le condizioni climatiche peggiori si prevedono a Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e in altre otto città.

Tra le misure per tentare di diminuire i disagi la Protezione civile di Roma Capitale ha messo a punto – come scrive Leggo – un piano social per far sì che i romani e i turisti possano bere, tutto il giorno e gratis, per combattere le pericolose ondate di calore. “La novità di quest’anno si chiama Waidy WOW – spiega Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione civile di Roma – una app gratuita progettata e realizzata da Acea che – grazie alla geolocalizzazione – consente di individuare oltre 50mila punti di erogazione di acqua potabile, tra cui i nasoni, le fontane storiche di Roma e le case dell’acqua. A Roma, soprattutto in Centro, c’è una fonte di acqua ogni 300-500 metri: in questo modo si accede ad acqua buona, sempre fresca, nonostante il picco del caldo, e gratuita. Un servizio che non esiste in altre città. Inoltre riduciamo l’uso della plastica e sfruttiamo le borracce, favorendo il consumo di acqua a Km zero“.