“Stiamo lavorando con il massimo impegno per superare la situazione dei rifiuti a Roma. Entro una settimana io penso che saremo in grado di tornare compiutamente alla situazione di normalità. Non ci vogliamo limitare a tornare a come stavamo prima dell’incendio del Tmb di Malagrotta, ma abbiamo lanciato un nuovo sistema di squadre con 655 persone che cominciano a fare quello che non si faceva a Roma da anni”. È la promessa pronunciata ai microfoni di “Non stop news” (Rtl 102.5) dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che premette: “Io ho il dovere di spiegare ai cittadini che se va a fuoco e diventa non utilizzabile l’impianto più grande che tratta 8mila tonnellate di rifiuti a settimana, è chiaro che una parte di essi, finché non si trovano sbocchi alternativi, rimangono sulle strade. Ovviamente perché Roma sia veramente pulita come un borgo del Trentino ci vuole un paio d’anni in modo da raggiungere l’eccellenza”.

Gualtieri spiega anche la sua proposta di mezzi pubblici gratis a partire dal prossimo autunno: “Ho lanciato questa mia idea anche al governo in modo che venga applicata a tutto il Paese. Il trasporto pubblico gratuito è un provvedimento preso in Germania e in Spagna, molto importante e apprezzato. Lo Stato investe una tipologia di aiuti e noi abbiamo risorse che si possono utilizzare per il buon andamento delle entrate fiscali, non è cioè necessario fare uno scostamento né aumentare le tasse – conclude – Abbattendo il costo del trasporto pubblico, aiuti amo in modo concreto le fasce di lavoratori e di pensionati a basso reddito e al tempo stesso si concorre alla riduzione del consumo energetico e dell’inquinamento, determinando un vero e proprio circolo virtuoso. Penso che ci siano le risorse per fare quanto fatto in Germania e Spagna. Sarebbe molto bello se anche l’Italia lo facesse”.