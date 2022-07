Nessun commento pubblico, ma un segnale in privato che ha subito fatto il giro delle chat interne. Il garante del M5s Beppe Grillo, nel mezzo della crisi di governo, ha cambiato la foto del profilo Whatsapp e postato l’immagine di un barattolo di colla Coccoina.

Secondo fonti pentastellate, sarebbe un messaggio rivolto ai parlamentari “incollati alla poltrona”. Per le stesse fonti la foto della Coccoina è da interpretare anche come una smentita di Grillo ad alcune ricostruzioni giornalistiche delle ultime ore che lo descrivono come irritato se non addirittura “sconcertato” dall’atteggiamento del leader 5 stelle Giuseppe Conte. Stando infatti ad alcune ricostruzioni dell’agenzia Agi, il comico sarebbe “sconfortato” soprattutto di fronte al personalismo dell’ex presidente del Consiglio. Un’indiscrezione che per il momento non ha ricevuto alcuna conferma. Solo il cambio dell’immagine di profilo.