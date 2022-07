Luis Suarez è vicino al trasferimento in Italia. Questa la notizia proveniente dalla Spagna, dove il quotidiano As lancia una clamorosa indiscrezione: “Il Milan è vicinissimo all’acquisto di Luis Suarez, ma il Monza tenta il rilancio”. L’attaccante uruguayano, svincolato lo scorso 30 giugno dall’Atletico Madrid, sarebbe dunque conteso tra le due formazioni lombarde.

I rossoneri spingono per il suo arrivo, ma a intralciare loro la strada ci sarebbe Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza. Secondo il quotidiano spagnolo, Adriano Galliani avrebbe offerto a Suarez 4 milioni a stagione, più tutta una serie di bonus ed extra legati ai diritti di immagine, pur di convincerlo a abbracciare il progetto del club brianzolo, neo-promosso in Serie A.

As, inoltre, pubblica anche le parole dell’agente del bomber sudamericano, Marco Kirdemir: “Gli sto presentando alcune offerte, pertanto sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una veniva dal Monza, da 4 milioni di euro. Poiché i diritti d’immagine sono elevati, il suo stipendio aumenterebbe”.