Simone Biles è stata vittima di un imbarazzante equivoco: la più medagliata ginnasta americana della storia è stata scambiata per una bambina da una hostess su un volo che la stava riportando in Texas. L’olimpionica, di ritorno dalla visita al presidente Joe Biden a Washington, si è sentita chiedere: “Vuoi un quaderno per colorare?”. La clamorosa gaffe della dipendente ha colto di sorpresa Biles che ha risposto: “No sto bene, ho 25 anni“. Come se non bastasse la collega delle bevande le ha portato un Mimosa solo dopo essersi assicurata che fosse maggiorenne. A trarre in inganno le due hostess è stata la statura dell’atleta, alta appena 1,42 metri. È stata la stessa Biles ha pubblicare la storia sui propri social. Rimane bizzarro, però, che le due ragazze non abbiamo riconosciuto uno dei volti più famosi della recente storia olimpica statunitense che, suo malgrado, è nota anche per gli abusi sessuali subiti dal medico Larry Nassar. Inoltre, da poco è stata premiata da Biden con la Medaglia presidenziale della libertà.