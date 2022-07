Il presidente del Consiglio Mario Draghi, invitato alla cena della Stampa estera a Roma ha aperto il suo intervento provando ad alleggerire il suo ruolo con una barzelletta: “Normalmente in queste occasioni al presidente del Consiglio spetta fare un discorso ironico, leggero, un po’ fuori dagli schemi, beh avete cominciato bene con un ex banchiere centrale. E mi viene sempre in mente la storia di quello uno che aspettava un trapianto di cuore…”. La battuta ha suscitato risate e applausi dei presenti.