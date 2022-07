“Io ho fatto un esempio, poi lei ci metta il nome che vuole. Il punto è questo: se si ha la sensazione che è proprio una sofferenza straordinaria stare in questo governo, che si fa fatica, che non si ha nessun piacere, che non deriva nessuna soddisfazione da quello che il governo fa, bisogna essere chiari, no? Se il governo riesce a lavorare, continua. Se non riesce a lavorare, non continua”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a chi gli chiedeva se sia preoccupato anche per l’atteggiamento di Matteo Salvini e dei leghisti per la tenuta della maggioranza.