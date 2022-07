Esordio difficile per le azzurre agli Europei femminili in Inghilterra. Durante la gara persa 5-1 contro la Francia, le azzurre di Milena Bartolini hanno anche rischiato di perdere la loro giocatrice forse più rappresentativa per le partite successive. Al 64′ le azzurre, già sotto per 5-0, sono rimaste in dieci a causa dell’espulsione di Sara Gama, protagonista di un brutto fallo su un’avversaria. L’arbitro, però, dopo aver verificato l’accaduto al Var, ha cambiato idea e revocato la sua decisione consentendo a Gama di riprendere regolarmente il match. L’eventuale conferma dell’espulsione avrebbe comportato un grave danno per l’Italia in quanto Gama è una delle giocatrici pilastro della squadra e senza di lei verrebbe a mancare un tassello fondamentale nel gioco azzurro. Per fortuna l’arbitro è tornato sui suoi passi e ora le azzurre devono approfittarne per riscattarsi dopo la cocente sconfitta. Il prossimo match, già decisivo per il passaggio del turno, è in programma giovedì 14 luglio alle 18 contro l’Islanda.