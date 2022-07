La destinazione di Paulo Dybala è ancora un mistero: il nome dell’attaccante argentino in queste settimane è già stato accostato a diverse squadre. L’ultima in ordine di tempo è il Napoli che si è esposto con le dichiarazioni della seconda carica del club. Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio, al termine dell’allenamento di questa mattina nel ritiro di Dimaro, in Trentino, ha espresso il suo parere. Parlando con tifosi e giornalisti presenti, il vice presidente partenopeo ha detto: “Chi lo sa. Le vie del Signore sono infinite“, aprendo alla possibilità di un clamoroso arrivo del fantasista svincolato dalla Juve.

Edoardo De Laurentis ha parlato anche di Dries Mertens: “Gli abbiamo fatto un’offerta importante di 2,5 milioni netti. Sono convinto che accetterà. Napoli gli ha dato tanto e può ancora dargli parecchio. Voglio essere positivo”. Il vicepresidente è, invece, più cauto sul rinnovo di Kalidou Koulibaly: “Arriverà nei prossimi giorni. Gli abbiamo offerto 6 milioni netti per cinque anni. Meglio di questo non so cosa si possa fare. Perché non accetta? Non posso entrare nella testa del giocatore. Ma lui è uomo vero, persona per bene. Confermarlo come giocatore e poi come dirigente è una cosa importante per noi. Volevamo farlo anche con Albiol, ma prese una decisione per la sua famiglia, tornando in Spagna“.