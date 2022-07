Sono 79.920 i nuovi contagiati da Sars-CoV-2 individuati nelle ultime 24 ore, un dato in discesa dai 98.044 registrati ieri, che però sconta il minor numero di tamponi processati nel weekend. I test molecolari e antigenici analizzati oggi infatti sono 303.848 contro i 389.576 di ieri, per un tasso di positività che sale dal 25,1% al 26,3%. I nuovi decessi per Covid-19 sono 44 (ieri erano stati 93). Nei reparti di terapia intensiva ci sono 350 ricoverati, 6 in più rispetto a ieri nel computo di entrate e uscite, con 34 nuovi ingressi (ieri 41). In area medica invece i ricoverati sono 9.044, 180 in più di ieri.

Il numero degli attuali positivi cresce per il ventesimo giorno di fila e arriva a 1.300.072, 37.207 in più rispetto a ieri: la soglia di un milione e 300mila non si superava dal 21 febbraio scorso. Rispetto alla scorsa settimana (27 giugno-3 luglio) il numero complessivo di nuovi casi è cresciuto del 25% (670.630 vs 534.629). Dalla comparsa dell’epidemia di Covid in Italia il totale dei casi diagnosticati è di 18.234.242, di cui 17.332.700 si sono risolti con dimissioni o guarigione e 168.102 hanno portato al decesso.