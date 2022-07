“L’Istat conferma quello che stiamo dicendo da mesi. Non si può essere poveri lavorando. Metà della popolazione non arriva a fine mese. Il lavoro precario è il male da estirpare”. Sono le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, a margine del convegno per i 136 anni di Fillea-Cgil, a Roma, dopo i dati sul lavoro e la povertà diffusi dall’Istat.