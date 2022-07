Sale l’attesa in vista della finale di Wimbledon. Il centrale è pronto per ospitare la sfida tra Novak Djokovic, sei volte vincitore del torneo, e Nick Kyrgios, che per la prima volta in carriera affronterà una finale Slam. Il serbo ci arriva dopo che in semifinale ha vinto in 4 set su Cameron Norrie e nei quarti aveva superato con alcune difficoltà Jannik Sinner. L’australiano, invece, grazie al forfait di Rafa Nadal ha strappato il pass per l’atto decisivo senza giocare. Tempo prezioso che “l’aussie” ha potuto sfruttare per riposarsi e prepararsi psicologicamente all’appuntamento. I favori del pronostico sono da assegnare indubbiamente a Djokovic anche negli unici due precedenti Nole ha sempre perso con Kyrgios. L’augurio che tutti si fanno è che possa essere una splendida finale e che vinca il migliore. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento.

