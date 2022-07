Con l’aumento dei contagi il ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno lanciato una nuova campagna per sponsorizzare la quarta dose del vaccino anti-Covid. Il secondo richiamo, al momento è possibile per over 80, anziani residenti nelle Rsa e over 60 fragili, come ricorda la campagna istituzionale che invita a prenotare online il richiamo. Peccato che nel video spot, nel quale un nipote accompagna la nonna dal medico, nessuno indossi la mascherina. Né l’anziana, né il ragazzo né la dottoressa dell’ambulatorio portano il dispositivo di protezione, che a oggi resta obbligatorio nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.

Un dettaglio che non sfugge, visto che con la ripresa dei contagi sono tornati anche gli appelli alla prudenza da parte sia del ministero che degli esperti.

Nel video il giovane nipote si accorge che è arrivato il suo turno nel prendersi cura della nonna e la accompagna a fare la quarta dose. “Nonna, andiamo?”, chiede il ragazzo. “Andiamo”, risponde l’anziana sorridendo. “La quarta dose è importante per proteggere gli anziani e le persone fragili. Chiedi al tuo medico di famiglia e prenota online. Facciamolo per noi”, esorta quindi una dottoressa. Il video termina con una scritta: “Il vaccino è fondamentale per proteggere te e coloro che ami. Rispetta sempre le regole di comportamento”.