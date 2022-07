L’obiettivo è superare la fase a gironi, il sogno è tornare ad alzare la coppa a Londra, un anno dopo gli uomini. In Inghilterra si giocano gli Europei femminili di calcio 2022: per l’esordio delle azzurre bisogna aspettare domenica 10 luglio, di fronte ci sarà subito la Francia. Le giocatrici guidate dalla ct Milena Bertolini devono superare un gruppo D molto tosto, cercando di replicare quanto di buono fecero vedere ai Mondiali del 2019, quando furono fermate ai quarti dall’Olanda poi finalista. Ecco in breve tutte le informazioni da sapere per seguire l’Italia femminile:

La competizione – Al torneo femminile, che si doveva giocare nel 2021 ma è stato posticipato, prendo parte 16 squadre suddivise in quattro gironi. La Russia è stata esclusa dal torneo e al suo posto partecipa Portogallo. Le prime due squadre di ogni girone si qualificano per i quarti di finale, a gara secca così come semifinali e finale, in programma il 31 luglio allo stadio di Wembley. L’Italia è arrivata in finale solamente in due occasioni, senza però mai riuscire a vincere: l’ultima volta fu nel 1997.

I quattro gironi – Girone A: Norvegia, Austria, Inghilterra, Irlanda del Nord.

Girone B: Germania, Danimarca, Finlandia, Spagna.

Girone C: Svezia, Portogallo, Olanda, Svizzera.

Girone D: Islanda, Francia, Italia, Belgio.

Le partite dell’Italia – Le azzurre scenderanno in campo domenica 10 luglio alle ore 21 contro la Francia a Rotherham. Il secondo match in programma è Italia-Islanda, che si gioca giovedì 14 luglio alle ore 18 a Manchester. Nella stessa città anche la terza sfida delle azzurre contro il Belgio: lunedì 18 luglio alle ore 21. Gli eventuali quarti di finale si giocheranno invece tra il 20 e il 23 luglio.

Dove vedere i match – Tutti i 31 match degli Europei di calcio femminili saranno trasmessi in diretta da Sky Sport (in streaming su Sky Go e sulla piattaforma NOW) e anche in chiaro dalla Rai (in streaming su Rai Play). La televisione pubblica ha deciso che le partite dell’Italia saranno visibili su Rai 1, mentre Rai 2 e RaiSport trasmetteranno in diretta tutti gli altri incontri.

La rosa delle azzurre – La squadra della ct Bertolini. Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma). Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter). Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina).