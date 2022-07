“Anche a causa della rapida diffusione della nuova variante Omicron 5, il numero di casi di Covid sta rapidamente crescendo in tutta Europa e in Francia sono stati segnalati più di 200mila casi in un giorno. Anche in Italia l’incidenza di casi di Covid-19 sta rapidamente aumentando però la pressione sulle strutture ospedaliere resta relativamente bassa, sia grazie al potenziamento delle strutture sanitarie che c’è stato in questi anni che al successo della campagna vaccinale”. Lo ha detto in un video il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Gianni Rezza, in un punto sulla situazione. È bene ricordare alcune misure di attenzione che bisogna comunque sia mantenere – ha aggiunto – Innanzitutto, soprattutto in occasione di grandi aggregazioni è bene avere dei comportamenti che siano ispirati alla massima prudenza e soprattutto è importante effettuare la seconda dose booster nelle persone più fragili e più anziane”