Cresce di intensità l’interesse del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt: i tedeschi sono pronti ad offrire 70 milioni di euro per il difensore della Juventus. La cifra resta inferiore alla proposta presentata dal Chelsea che ne ha messi sul piatto 70 più 10 di bonus, ma soprattutto non raggiunge i 100 milioni richiesti dal club bianconero. L’inserimento della società bavarese, però, può favorire una corsa al rialzo del prezzo del giocatore che potrebbe permettere alla Juve di ottenere quanto desiderato. Il centrale olandese, nel frattempo, non ha ancora manifestato una chiara preferenza per una delle due opzioni. Per sostituirlo lo staff guidato da Federico Cherubini ha messo nel mirino Gabriel dell’Arsenal, anche se i Gunners chiedono 40 milioni.

Sul piano delle entrate la Juve spinge forte per Nicolò Zaniolo il cui arrivo è legato a due possibilità: un prestito oneroso tra i 10 e i 15 milioni con obbligo di riscatto sui 30-35 milioni o, in alternativa, la medesima formula con l’inserimento, però, di una contropartita tecnica al fine di ridurre la quota di conguaglio al momento del riscatto. A questo proposito mercoledì o giovedì è previsto un incontro tra Claudio Vigorelli, agente del ragazzo, e la Roma. A questo meeting, ne seguirà uno tra giallorossi e bianconeri, utile a intavolare la trattativa nei suoi dettagli.

Gli obiettivi per la squadra bianconera non si limitano a Zaniolo: il quotidiano spagnolo As infatti accosta alla Juve il nome di Roberto Firmino. L’attaccante del Liverpool sarebbe in uscita dalla compagine inglese visto l’imminente arrivo di Darwin Nunez e l’investimento operato per Luis Diaz. Per di più l’attaccante brasiliano nell’ultima stagione è stato utilizzato poco da Jürgen Klopp, fatto che avvalora l’ipotesi di una cessione.