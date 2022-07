“Giustizia è fatta. L’abbiamo aspettata tutti i giorni anche se Willy non tornerà”. lo hanno dichiarato in lacrime gli zii di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni massacrato di botte a Colleferro nel 2020, a margine della lettura della sentenza di condanna in primo grado per i quattro imputati di omicidio. All’uscita del tribunale il padre di Willy è stato accolto dall’affetto di familiari e amici.