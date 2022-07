“Io mi aspetto la conferma del centrodestra e basta”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a chi gli chiedeva se si aspettasse un passo indietro dalla sua vice, Letizia Moratti, in vista delle prossime elezioni regionali, al termine di un incontro al Pirellone con il leader della Lega, Matteo Salvini e i vertici del Carroccio. “Degli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese e tutti indicavano me come il possibile candidato – ha aggiunto Fontana -. Quindi oltre non posso sapere”.