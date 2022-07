Secondo una prima ricostruzione Antonio Andreani stava ballando sopra la copertura di uno scavo, in una villetta affittata ad Erice, quando la lastra ha ceduto e lo ha fatto cadere nel vuoto. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte, ma i soccorsi sono riusciti a recuperare il corpo molto tempo dopo per via dell'acqua presente nel pozzo