Brutto incidente a pochi secondi dal via del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Alla prima curva incidente tra diversi piloti la Mercedes di George Russell, l’alfa Romeo di Guanyu Zhou, l’Apha Tauri di Yuki Tsunoda e la Williams di Alexander Albon.

Un’AlphaTauri ha colpito al via la Mercedes di Russell che poi ha toccato l’Alfa Romeo di Zhou che si è capovolta. Il pilota è rimasto vigile ed è stato trasportato fuori in barella per accertamenti. Sia Zhou che Albon sono stati portati al centro medico del circuito ma sono coscienti.