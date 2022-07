Con i 71.947 nuovi casi rintracciati nelle ultime 24 ore si chiude una settimana di forte incremento delle diagnosi di Sars-Cov-2, che da lunedì ad oggi sono state 528.722. Per comprendere la progressione del virus, sotto la spinta di Omicron 5, basti pensare che nei sette giorni precedenti i nuovi positivi rintracciati erano stati 350.017. I quasi 72mila casi comunicati dalle Regioni nel bollettino domenicale sono frutto dell’analisi di 262.557 tamponi, di cui 223.628 test rapidi, con l’incidenza al 27,4%. I morti sono stati invece 57.

Continua anche la progressione del riempimento dei reparti, con +177 ricoverati in area medica e +16 assistiti in terapia intensiva (40 ingressi) che portano il totale settimanale del saldo ingressi-uscite a +1.680 (quasi il 50% della settimana precedente, quando furono +1.1.34). Tutti gli indicatori settimanali sono in netto aumento: i decessi sono passati da 381 a 443, mentre gli ingressi in terapia intensiva sono cresciuti da 190 a 259.

I ricoverati nei reparti diventano quindi più di 7mila (7.212) mentre gli assistiti in terapia intensiva diventano 291. Torna quindi oltre quota 1 milione il numero degli attualmente positivi, pari a 1.009.943. In 1.002.440 si trovano in isolamento domiciliare. Da inizio pandemia i casi accertati sono 18.768.871: in 17.590.383 sono già guariti o sono stati dimessi (+28.481 in 24 ore) mentre 168.545 sono deceduti per Covid.