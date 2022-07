“Non dimentichiamo che questa guerra sta producendo effetti economici in tutto il mondo, e rispetto a questo genere di problemi abbiamo bisogno di unità”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio davanti alla Farnesina a Roma. “Ed è paradossale perché siamo in una fase storica in cui alcuni partiti dell’opposizione si dimostrano a volte più responsabili di alcuni partiti della maggioranza”, continua l’ex dei 5 stelle, sottolineando che ora “serve serietà e stabilità al Paese e io non vedo come possiamo occuparci dei problemi degli italiani se dobbiamo stare dietro a scorribande politiche ogni giorno e a minacce di crisi”.