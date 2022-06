“Stanno lavorando tutti perché dopo le elezioni, qualunque sia il voto degli italiani, i partiti tradiscano la scelta dei propri elettori e impongano la minestra riscaldata che c’era prima, cioè un governo che in un anno e mezzo non ha combinato niente, perché Draghi è il più sopravvalutato presidente del Consiglio della storia”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che, intervenendo a “Otto e mezzo” (La7), aggiunge: “Se uno dovesse ricordare una cosa memorabile che ha fatto questo governo, a parte galleggiare, rinviare i problemi e fare disastri sulla giustizia e sull’ambiente, si renderebbe conto che non ha fatto assolutamente niente. Ed è questo che ci stanno preparando per il dopo elezioni: cercare di fare tanti partiti di centro uguali per fregare gli elettori la prossima volta”.

Travaglio menziona la rivelazione del sociologo Domenico De Masi al Fatto Quotidiano, ovvero le richieste di Draghi a Grillo per rimuovere Conte dalla guida dei 5 Stelle: “Oggi è uscita la notizia che Grillo ha raccontato ai suoi parlamentari: Draghi gli scrive e gli telefona per parlare male di Conte e per tirarselo su. E secondo voi, Draghi è neutrale ed è stato neutrale rispetto alla scissione di Di Maio dal M5s? Stanno lavorando per spianare tutte le differenze e per creare un pensiero unico – spiega – con la creazione di tanti di partito di centro uguali per Draghi o per qualcun altro come lui, che potrebbe essere Cottarelli o un altro commissario esterno. Ci hanno provato coi 5 Stelle. Vedremo se gli riesce con Di Maio che ha più candidati che voti. Adesso ci proveranno con la Lega. Hanno messo a cuccia la Meloni, che ora è diventata atlantista, ma sono pronti a tagliarle la testa non appena la mette fuori dalla siepe”.