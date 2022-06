Il ‘tradimento’ e la ‘fuga’ al Chelsea della scorsa stagione sono già un ricordo. I tifosi dell’Inter sono letteralmente impazziti per il ritorno in Italia di Romelu Lukaku. Un folto gruppo di supporter nerazzurri ha seguito le visite mediche del centravanti belga intonando cori e ovazioni sotto la sede del Coni a Milano. Lukaku si è affacciato sorridente da una finestra per salutare e rispondere alle ovazioni. “Riportaci lo Scudetto”, è la richiesta da parte dei tifosi nerazzurri al gigante belga. Un comportamento decisamente controcorrente rispetto a quanto richiesto dagli ultras della Curva Nord, che nelle scorse settimane avevano diramato un comunicato invitando i tifosi ad una accoglienza ‘fredda’ e normale nei confronti di Lukaku dopo quanto accaduto lo scorso anno.