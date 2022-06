La fontana principale di piazzale Cadorna, a Milano, è stata spenta nella mattinata di domenica. È ancora in funzione la porzione che dà verso Foro Buonaparte, dove l’acqua, evidentemente riciclata, ha una colorazione tendente al verde. Nelle prossime ore entrerà in vigore l’ordinanza del comune di Milano che prevede lo stop al funzionamento delle fontane, decisa dal sindaco Giuseppe Sala per contrastare la crisi idrica.