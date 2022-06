Beppe Grillo sarà a Roma già lunedì, nel primo pomeriggio. Lo assicurano a LaPresse fonti parlamentari qualificate del Movimento 5 Stelle. Il fondatore e garante, viene riferito, si tratterrà qualche giorno per incontrare il presidente Giuseppe Conte e altri esponenti del Movimento. Il suo obiettivo, spiegano le stesse fonti, è “fare squadra con il presidente Conte e tutti i portavoce”. Secondo i piani originari, l’ex comico sarebbe dovuto scendere nella capitale martedì, dopo aver rinviato, in seguito alla scissione di Luigi Di Maio, la visita fissata in precedenza a giovedì scorso. E sabato ha pubblicato sul blog un intervento in cui sponsorizza la tecnologia di combustione rifiuti senza fiamma come alternativa alla costruzione dell’inceneritore a Roma, annunciata dal sindaco Roberto Gualteri e osteggiata dai 5 Stelle.

Proseguono intanto le turbolenze dovute all’addio del ministro degli Esteri, che ha portato con sé nei nuovi gruppi parlamentari di “Insieme per il futuro” 51 deputati e 11 senatori (a cui venerdì si è aggiunta l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina). Ma dal M5s parlano di un boom nelle iscrizioni dopo la scissione, con mille nuove tessere solo in questa settimana e trecento nuovi iscritti al giorno: “Un trend in continua ed esponenziale crescita”, festeggiano dalla sede di via di Campo Marzio, affermando che venerdì, “in 24 ore, si è registrato un +900% rispetto al numero di nuovi iscritti della giornata di sabato scorso”.