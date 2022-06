I suoi dubbi erano quelli degli appassionati di tennis. Perché la percezione era uguale per tutti: il ritorno in campo tutto era tranne che scontato. Ora le parole dette in conferenza stampa confermano quelle sensazioni. “Se mai avessi dubitato del mio ritorno? Certo che l’ho fatto, sarei disonesta se dicessi il contrario. Fortunatamente il mio corpo si sente bene in questo momento. Vado e penso giorno per giorno, partita dopo partita”: parola di Serena Williams dopo l’esordio al torneo Wta di Eastbourne, dove ha giocato e vinto in doppio (non parteciperà al singolare) con la tunisina Ons Jabeur. “Ci è voluto diverso tempo per riprendermi del tutto dall’infortunio al tendine del ginocchio. Quindi non voglio impazzire e prendere decisioni, anche affrettate, in questo momento” ha chiarito ha chiarito la tennista 40enne, che poi ha ammesso come sia stato “molto divertente giocare con Ons”. E il futuro dopo Wimbledon: “Non farò scelte dopo Wimbledon, amo giocare a tennis ma anche quello che faccio fuori dal campo. Non so davvero cosa potrà succedere” ha detto la campionessa, non fugando i dubbi su un suo possibile ritiro.