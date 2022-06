Per Di Maio, all’epoca al primo mandato come deputato pentastellato, bisognava “andare oltre la Nato, non uscire dalla Nato” perché “in questo momento siamo dei pazzi a portare le nostre truppe al confine con la Russia”. “La Nato in questo momento sta portando truppe al confine con la Russia quando noi crediamo che in un’ottica di lotta al terrorismo e di pace tra potenze militari, non sia assolutamente indicato, ma da folli”, diceva allora l’attuale ministro degli Esteri.