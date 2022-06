A meno di 24 ore dall’annuncio, il gruppo “Insieme per il futuro” è già realtà. In apertura della seduta della Camera – che aveva all’ordine del giorno le comunicazioni di Mario Draghi – il presidente dell’assemblea Roberto Fico ha comunicato la costituzione del nuovo soggetto, formato dai parlamentari che hanno seguito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Ad aderirvi sono 51 deputati, tutti provenienti dal gruppo M5s tranne uno, Antonio Lombardo, che era stato eletto coi grillini ma poi si era trasferito in Coraggio Italia. Nel frattempo il garante del Movimento Beppe Grillo, che era atteso in giornata a Roma, ha deciso di posticipare il suo arrivo alla settimana prossima: la decisione è stata presa nella serata di ieri, dopo una telefonata con Conte. Intanto sono iniziate le manovre anche in Senato, dove si ipotizza che i dimaiani potrebbero usare il simbolo di Centro democratico ‘in prestito’ per i gruppi. “Non ne so nulla”, ha smentito però il titolare Bruno Tabacci. “Ho letto questa cosa ma nessuno mi ha chiesto niente”.

E lo scisma guadagna a Di Maio anche l’endorsement del consigliere ucraino di Zelensky, Mikhailo Podolyak: “Ogni politico sceglie come entrare nei libri di storia mondiale. Un atto forte di Luigi Di Maio, un leader che comprende le sfide del tempo per l’Europa. La politica italiana è una questione di competenza solo dell’Italia. Ma siamo grati a tutti coloro che hanno scelto la parte del bene“, scrive (in italiano) su Twitter. Nella conferenza stampa in cui ha annunciato l’addio, infatti, il capo della Farnesina ha usato come “casus belli” il dissenso dalla linea di Conte in politica estera, considerata troppo poco atlantista.

Considerando anche gli 11 senatori che dovrebbero aderire, i componenti totali del nuovo gruppo sono 62: di questi, affermano fonti dimaiane, una quarantina sono al primo mandato e soltanto venti al secondo (che in base alle attuali regole del M5s sarebbe stato il loro ultimo). Al Parlamento europeo, invece, hanno lasciato in due su sette: a “Insieme per il futuro” hanno aderito le eurodeputate Chiara Gemma e Daniela Rondinelli. Nonostante l’avvenuta costituzione, però, alla Camera non c’è ancora un capogruppo: il tema è stato oggetto di una riunione notturna nella quale non si è trovato ancora un accordo. Domani 23 giugno Di Maio riunirà la prima assemblea congiunta dei parlamentari, in cui si parlerà dei capigruppo ma anche del simbolo. Oggi invece sarà una giornata dedicata all’organizzazione: “Bisogna strutturarsi, ci sono una serie di passaggi interni da fare per i direttivi, gli uffici…”, dice Sergio Battelli, presidente della commissione Affari europei della Camera, uno dei transfughi. “Ci sono ancora tanti colleghi in sofferenza nel M5s”, aggiunge. Interpellato su un possibile rimpasto di governo, nega: “Mi pare che Draghi lo abbia escluso“.

Dando atto della formazione del gruppo, Fico ha annunciato anche la scansione aggiornata dei tempi di intervento in Aula, che dicende dalla nuova composizione dell’emiciclo. La scissione infatti toglie al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte il primato di gruppo più numeroso: la prima forza è la Lega con 132 deputati. Seguono i 5 Stelle con 105, il Pd con 97, Forza Italia con 83, il Misto con 67. Il gruppo dei dimaiani diventa il sesto per consistenza numerica. “Quello che stiamo facendo serve proprio a dare stabilità al Paese. Perché in questo momento se uno dà stabilità al governo, di fatto dà stabilità al Paese. In questo momento bisogna fare quadrato intorno al governo. Il gruppo Insieme per il futuro vuole proprio fare questo”, ha detto ad Agorà estate su Rai 3 il deputato Francesco D’Uva, ex capogruppo 5 Stelle alla Camera. E ha annunciato: “Dialogheremo con tutte quelle forze che sono moderate, che non sono estremiste, perché gli estremismi non servono in questo momento al Paese”.

Ecco i nomi dei 51 componenti di “Insieme per il futuro” alla Camera: oltre a Di Maio, Cosimo Adelizzi, Roberta Alaimo, Alessandro Amitrano, Giovanni Aresta, Sergio Battelli, Luciano Cadeddu, Vittoria Casa, Andrea Caso, Gianpaolo Cassese, Laura Castelli, Luciano Cillis, Federica Daga, Paola Deiana, Daniele Del Grosso, Margherita Del Sesto, Giuseppe D’Ippolito, Gianfranco Di Sarno, Iolanda Di Stasio, Manlio Di Stefano, Francesco D’Uva, Mattia Fantinati, Marialuisa Faro, Luca Frusone, Chiara Gagnarli, Filippo Gallinella, Andrea Giarrizzo, Conny Giordano, Marta Grande, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio, Luigi Iovino, Giuseppe L’Abbate, Caterina Licatini, Antonio Lombardo, Anna Macina, Pasquale Maglione, Alberto Manca, Generoso Maraia, Vita Martinciglio, Dalila Nesci, Maria Pallini, Gianluca Rizzo, Carla Ruocco, Emanuele Scagliusi, Davide Serritella, Vincenzo Spadafora, Patrizia Terzoni, Gianluca Vacca e Stefano Vignaroli.